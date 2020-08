Barbara D’Urso, il seno in bellavista: uno spettacolo senza precedenti – FOTO

Barbara D’Urso posta su Instagram una foto col seno prorompente in bellavista, il costume non lascia spazio all’immaginazione.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite non solo in TV ma anche sul suo profilo Instagram. La stessa ama condividere con i suoi follower ogni aspetto della vita quotidiana. In quest’ultimo post la presentatrice si lancia in un conto alla rovescia prima di tornare nel suo amato studio di Canale 5.

Lo scatto – che ha ricevuto 23 mila like in un’ora – non ha lasciato nulla all‘immaginazione, merito di un bikini portato divinamente e riempito dalla sue curve note che la rendono tra le donne più desiderate dagli italiani. Un viso acqua e sapone arricchito da occhiali da sole effetto specchio e impreziositi da strass che la rendono perfetta.

Barbara D’Urso si prepara per la prossima stagione lavorativa

Ultimi attimi di relax per la Barbara nazionale che li ha dedicati al proprio benessere, sia fisico che psichico. Nonostante infatti le alte temperature, la presentatrice si concede degli allenamenti con il proprio coach, un modo certamente per scaricare lo stress e prepararsi alla nuova programmazione Mediaset che la vedranno coinvolta a 360 gradi.

Barbara D’Urso si conferma infatti tra le donne più amate del piccolo schermo, i suoi programmi sono seguitissimi.

