Beautiful anticipazioni puntata 27 agosto: Liam e Brooke hanno un piano!

Beautiful, anticipazione: con un’abile mossa, Xander ha trovato un prova he potrebbe incastrare Thomas. Nel frattempo Brooke e Liam si coalizzano.

La tensione che è andata crescendo nelle ultime puntate di Beautiful sembra giunta al punto di non ritorno. Liam e Thomas sono ora alla resa dei conti: mentre il primo soffre la mancanza di Beth e si oppone in ogni modo ad un riavvicinamento con Steffy, il secondo, con un’abile mossa, ha chiesto la mano di Hope. E, nonostante Hope abbia accettato (complice il desiderio di divenire, almeno formalmente, la madre di Douglas), troppe ombre incombono su questo imminente matrimonio. Xander è infatti sempre più convinto che ci sia Thomas dietro la misteriosa morte di Emma ed è disposto a tutto per dimostrarlo.

Beautiful, anticipazioni: Liam e Brooke contro Thomas

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam e Brooke rimarranno sconvolti dalla notizia delle nozze di Hope e Thomas. Nessuno dei due si era aspettato che la giovane Logan capitolasse così facilmente ed entrambi speravano segretamente che un giorno il destino l’avrebbe riportata da Liam. Sempre più convinta che Thomas non sia in buona fede, Brooke tenterà una mossa disperata, spingendo Liam a riconquistare sua figlia. L’unico che sembra sinceramente felice di quest’unione è Ridge, che non nutre il minimo sospetto nei confronti di Thomas.

Nel frattempo, Xander non riesce a rassegnarsi all’idea della morte di Emma. Con un’abile mossa, riesce ad accedere ai video delle telecamere di sicurezza della Forrester e scopre un’inquietante particolare: quella tragica notte, la macchina di Thomas è uscita dal garage subito dopo quella di Emma…

