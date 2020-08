Clizia Incorvaia in bikini rosso è una bomba | Fisico pazzesco – FOTO

Clizia Incorvaia regala ai suoi fan su Instagram una foto in bikini di colore rosso che mette in mostra il suo fisico, a dir poco perfetto

Visualizza questo post su Instagram Miss you ♥️♾ Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 27 Ago 2020 alle ore 6:20 PDT

Clizia Incorvaia è ancora nella mente dei telespettatori per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti la ragazza viene ricordata come una dei concorrenti che hanno lasciato maggiormente il segno in quella stagione del reality show. Successivamente all’uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex moglie di Francesco Sarcina, frontman della famosa band Le Vibrazioni, ha deciso di cambiare vita.

Difatti all’interno del programma ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Paolo Ciavarro. All’inizio il loro incontro sembrava essere solo una splendida amicizia, ma poi il loro sentimenti ha preso una piega diversa. Il loro feeling si è fatto mano a mano più stretto per poi sfociare in una vera e propria relazione. Seguendo la trasmissione, con il passare del tempo i telespettatori si erano accorti che di loro stava nascendo qualcosa in più di un legame di semplice amicizia.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso superlativa in piscina, il costume non contiene il décolleté – FOTO

Clizia Incorvaia, il fisico in bikini rosso fuoco conquista i fan – FOTO