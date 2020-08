Svizzera, mangiano formaggio in un caseificio e muoiono, aperto processo

In Svizzera mangiano un formaggio in un caseificio e muoiono, aperto un processo per capire cosa sia successo

In Svizzera all’interno di un caseificio 34 persone sono state male dopo aver mangiato il formaggio, 10 di queste sono morte. Il caseificio rinnega ogni responsabilità. A quanto pare il formaggio sarebbe stato contaminato dal listeria, un batterio che contamina diversi alimenti come il latte, insaccati e verdure, provocando la listeriosi che può causa la morte.

Una procedura penale è stata aperta contro il caseificio, per omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Inoltre non sono state rispettare le regole sulla preservazione alimentare che sono obbligati a seguire i caseifici. Il caseificio nel frattempo che avvengano le indagini per determinare le responsabilità per la morte di 10 persone, ha cessato ogni attività. Il chimico svittese del caseificio aveva già sporto denuncia a luglio a causa di irregolarità. Il formaggio incriminato sarebbe il brie, secondo l’agenzia Ats.

Pericolosità dei batteri nei latticini

Bisogna fare molta attenzione ai formaggi molli e ai latticini in generale, sono infatti 1.600 le vittime europee provocate dalla Listeria. Il problema è diffuso specialmente in tutta Europa, escludendo l’italia che al momento non riscontra casi di questo genere. A quanto pare l’infezione da Listeria non è così tanto comune rispetto a tante altre intossicazioni alimentari, come la Salmonella. Tuttavia le percentuali d’incidenza si sono alzate molto per questi casi che causano spesso la morte, pertanto è diventato importante informare sulla questione.

Anche se i morti annui in tutta Europa per Listeriosi sono solo 1.600, a quanto pare l’infezione di questo genere è più aggressiva rispetto ad altre. Infatti il tasso di ricoveri causati da questo batterio sono 91.6% con il 17% di mortalità. Per altre infezioni come la salmonella invece i ricoveri si aggirano intorno a un 50% con un tasso di mortalità molto inferiore all’1%.

L’infezione causa problemi gastrointestinali gravi che possono sfociare in seticiemie. Importante per prevenire l’infezione quando si cucina a casa e di attuare tutte le procedure igeniche prima di maneggiare il cibo con le mani. La cottura in ogni caso rimane il miglior metodo per eliminare il problema.

