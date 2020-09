Twitter, la ricetta più semplice del mondo solleva le critiche del web

È una ricetta che i nonni tramandano di generazione in generazione, così semplice che persino un bambino la potrebbe eseguire. Eppure…

Da spazio di libera espressione a ricettacolo di odio: Twitter sta diventando un luogo in cui la polemica è all’ordine del giorno. Senza considerare che, per buona parte del tempo, i polveroni mediatici che i cosiddetti “twitteriani” scatenano (e che difficilmente durano più di una giornata) sono completamente sterili. Dalle dispute tra facoltà universitarie agli attacchi mirati verso la celebrità di turno, su Twitter se ne vedono davvero di tutte negli ultimi tempi. Questa volta ad essere stata presa di mira è una modella statunitense, colpevole -secondo alcuni- di aver cucinato le uova all’occhio di bue… nel modo sbagliato!

Protagonista di questa vicenda è Chrissy Teigen, modella statunitense che sul suo profilo Twitter condivide spesso ricette facili e veloci per i suoi fan. Qualche giorni fa la ragazza ha pubblicato un video in cui realizzava le famosissime uova all’occhio di bue, una tra le ricette più semplici che esistano al mondo. Subito, sotto al suo profilo hanno cominciato ad ammassarsi commenti negativi che l’accusavano di aver usato l’olio al posto del burro. Le critiche sono state talmente insistenti (ed immotivate), che la modella si è vista costretta ad intervenire con un eloquente “State zitti per una volta”.

god just shut up for once. why do I help you

— chrissy teigen (@chrissyteigen) August 25, 2020