Martina Stella incantevole, stories sul letto: décolleté da capogiro – FOTO

Martina Stella sta letteralmente incantando sui social: la nota attrice fa impazzire i suoi ammiratori con scatti e stories da capogiro.

Martina Stella è una delle attrici più belle e brave dell’intero panorama italiano. La classe 1984 esordì giovanissima nel film ‘L’Ultimo bacio’ di Gabriele Muccino e conquistò subito il pubblico e la critica. La nativa di Impruneta, nella sua splendida carriera, ha partecipato a fiction di successo come ‘Le stagioni del cuore’ e ‘La freccia nera’. Martina è attivissima sui social: l’attrice ama condividere scatti particolari in cui mette in mostra la sua bellezza. La 35enne, nel pomeriggio, ha condiviso una serie di stories stupefacenti: il suo décolleté ha letteralmente conquistato la scena.

Le stories favolose di Martina Stella: décolleté da capogiro