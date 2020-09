Elena Barolo stupenda mentre spunta dalla piscina, è una sirena-FOTO

Elena Barolo condivide uno scatto su Instagram che la ritrae al bordo della piscina, risaltano i suoi occhi verdi

Visualizza questo post su Instagram ~ …and no regrets. ~ #labarolessa #elenabarolo Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo) in data: 14 Set 2020 alle ore 1:41 PDT

Occhi chiarissimi sul verde acqua e capelli biondi, è lei Elena Barolo che si trova in vacanza in Sardegna. Condivide uno scatto mentre è in piscina e guarda intensamente l’obbiettivo, i suoi occhi di ghiaccio risaltano. L’ex velina sta trascorrendo delle lunghe vacanze in Sardegna insieme al suo compagno, Alessandro Martorana lo stilista dei vip e al suo barboncino Whisky. La Barolo è molto seguita sui social, infatti su Instagram conta 260mila follower. Elena è una grande appassionata di moda e design, infatti spesso sui social condivide i suoi look e dispensa consigli in fatto di moda.

La carriera di Elena Barolo, cosa fa oggi

Visualizza questo post su Instagram ~ Benarrivato settembre! 👋🏼 ~ #labarolessa #labarolessastyle #elenabarolo Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo) in data: 1 Set 2020 alle ore 10:09 PDT

Elena Barolo diventa nota al pubblico dopo aver vinto il concorso Veline e dal 2002 infatti sale sul palco di Striscia la notizia al fianco di Giorgia Palamas. Le due veline vengono riconfermate anche nel 2004. In quel periodo Elena ha studiato anche recitazione al CTA di Milano. Nel 2004 conduce Lucignolo- Bellavita con la sua collega Giorgia Palmas, più avanti conduce anche Miss Universo Italia e la sfilata di moda di Agrigento.

Conduce anche Sipario estate e da novembre 2004 è anche meteorina per il TG4. Presenta al fianco di Ezio Greggio, Le festival de la comèdie a Montecarlo. L’abbiamo vista anche in Centovetrine, dove ha ottenuto la parte di Vittoria Della Rocca fino al 2007. Nel 2011 diventa inviata di Striscia la notizia. La showgirl partecipa anche ad altri film come Un natale per due con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Arriva anche sul grande schermo debuttando con Ex-Amici come prima. La Barolo partecipa anche a Donnaventura come inviata-fashion blogger.

Ad oggi la bella Barolo è una fashion blogger a tutti gli effetti, le piace consigliare i suoi follower sugli outfit e condividere il sul gusto nel vestire. Ha avviato un suo personale blog che si chiama Affaschionate e ha anche creato una linea di vestiti made in Italy in cachemire, il nome è Cachemire Ballerina.

