Al bano si difende dalle accuse: ” Io non ho fatto nulla a nessuno”

Torna a parlare Al bano, il cantante si difende ai microfoni dei Lunatici di Radio 2, condotto da Roberto Arduini e Andrea di Ciancio

Al Bano prende la parola ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Si difende da quelli che hanno fatto polemiche riguardo ad alcune sue risposte sul suo stile di vita. “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. – afferma – La domanda che mi è stata fatta è tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione? – ha spiegato – La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Carolina Stramare | Miss Italia strega Milano davanti al Duomo | FOTO

Al bano e la sua difesa