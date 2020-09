WhatsApp, come vedere lo stato senza essere visti

Vedere lo stato WhatsApp senza essere visti o scoperti è lo scopo di utenti che vogliono visualizzare di nascosto contenuti di altre persone

Sono ormai tre anni che WhatsApp ha introdotto la possibilità di pubblicare dei post temporanei. Esattamente come accade su Instagram e Facebook, le storie dell’app di messaggistica istantanea scompaiono dopo 24 ore. Inoltre, allo stesso modo di come succede su Instagram, l’utente che ha pubblicato uno post temporanei può vedere chi lo ha visualizzato. Di conseguenza coloro che lo hanno visto vengono di fatto “segnalati” all’autore della storia e questo non è esattamente gradito a tutti i visualizzatori.

Perciò la domanda è: esiste un modo per evitare questa “segnalazione”? Ebbene, la risposta è sì! Vediamo come vedere lo stato WhatsApp senza essere visti. La procedura da seguire è piuttosto semplice e può essere compiuta indistintamente su iPhone o su smartphone con sistema operativo Android.

WhatsApp, come vedere lo stato di nascosto senza essere scoperti