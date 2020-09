Federica Pacela, il VIDEO tik tok dove mostra il suo lato A, bellissima

Federica Pacela illuminata da una bellissima giornata di sole, gira un tik tok e mette in mostra il lato A

Visualizza questo post su Instagram Com’è il tempo da voi? 🌞🔥 Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 29 Set 2020 alle ore 4:06 PDT

La Pacela pubblica un tik tok in maglietta senza reggiseno, si vede tutto. I commenti degli utenti sono moltissimi e di apprezzamento. C’è chi scrive:”Non riesco a non guardare la c’è il sole dopo aver visto te”, “Vedendo te ora c’è il sole”. Però chiaramente c’è anche chi non apprezza questo mettersi in mostra così spudoratamente.

Infatti si intravedono commenti del tipo:”Ha dimenticato di mettere il reggiseno”. L’ex concorrente di Ex on the Beach è sempre più sensuale e meravigliosa. Su Instagram condivide scatti bollenti a tutto andare, senza sosta. I suoi fan la amano e la seguono sempre.

Influencer consolidata ormai la Pacela

Visualizza questo post su Instagram Foto 1 o 2? Non sapevo scegliere 🤔👇🏻♥️ Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 25 Set 2020 alle ore 4:12 PDT

La Pacela lavora prettamente con i social ormai, ha ottenuto la fiducia di alcuni brand e il consenso dei follower che sono 736mila. Su Instagram condivide ogni istante della sua vita e le piace indubbiamente mettersi in mostra e farsi apprezzare dai fan. Federica presta molta attenzione al suo aspetto estetico, infatti si cura in ogni modo possibile.

Oltre ad aver fatto qualche intervento chirurgico per migliorare alcune parti del suo corpo. L’influencer biellese periodicamente si sbianca i denti, si fa le sopracciglia e si sistema al meglio per essere sempre perfetta. Ama condividere questi momenti con i suoi follower e dispensare consigli su dove andare per trattamenti estetici o chirurgici.

Visualizza questo post su Instagram Autunno🍑🙈♥️ stagione preferita?👇🏻 Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 22 Set 2020 alle ore 5:12 PDT

Federica si diverte molto anche a eseguire Tik Tok quasi sempre sensuali, per i suoi follower. E infatti sono apprezzati dal suo pubblico che la adora e la riempie di complimenti. Riesce a far diventare un semplice gesto quotidiano come quello di asciugarsi i capelli, un momento sensuale con i pantaloni abbassati e il lato B completamente in vista.

