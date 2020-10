Federica Pacela, estate perenne: in piscina lato B incontenibile – FOTO

Federica Pacela continua a godersi sole e mare, la prorompente influencer in costume è una autentica meraviglia: forme esplosive

Sensualità a secchiate, curve esplosive, fascino intrigante. Sono gli ingredienti del mix micidiale della bellezza di Federica Pacela, influencer e modella 34enne tra le più apprezzate del momento su Instagram e non solo. Federica mette in mostra una fisicità prorompente, abbinata a un atteggiamento spregiudicato, ai limiti dello sfacciato, che risulta davvero irresistibile. Le sue curve sono ormai uno dei must dei frequentatori abituali di Instagram. Diventata famosa come modella avendo posato per vari shooting fotografici di marchi importanti, e passata anche per la televisione grazie a Ex on The Beach Italia su Mtv, è ormai una celebrità del web. In questo 2020, sta facendo sempre più incetta di followers, arrivati a 739mila. Di questo passo, il traguardo del milione potrebbe non essere un miraggio, anzi.

Federica Pacela, super lato B: i fan vanno in delirio, è il paradiso

A maggior ragione se continueranno gli scatti come quello di oggi, che vi proponiamo qui, davvero da infarto. Federica, come sapranno i follower più affezionati, divide la sua vita tra l’Italia e le Isole Canarie, in Spagna. Un paradiso dove anche in questo periodo dell’anno si può concedersi ancora sole e mare, viste le temperature assai miti in mezzo all’Atlantico. Ma il vero paradiso, come scrive un fan, è lei, che ancora una volta si lascia immortalare in costume, con delle forme in primo piano davvero esagerate.

Lato B eccezionale contenuto a fatica dal costume e non solo, a bordo piscina tutti gli sguardi sono per lei, anche dal web. Like e commenti in gran quantità e non può essere una sorpresa. Federica si candida tra le possibili rivelazioni del web di quest’anno.

