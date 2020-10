Rosita Celentano spiega la felicità | “Per me ha un senso” | FOTO tenerissima

Rosita Celentano ha conquistato i fan con una recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: un’immagine davvero tenera

Il cane è l’amico più fedele dell’uomo, lo sa bene Rosita Celentano che ha una passione innata per loro. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha difeso sempre a spada tratta gli animali. Un amore che, qualche tempo fa, ha portato addirittura sul palco dei teatri d’Italia. Stiamo parlando dello spettacolo “Qualche volta scappano”. Si tratta di una commedia, diretto da Pino Quartullo e con Attilio Fontana, che racconta la storia di un cane scappato dai padroni. In quell’occasione, Rosita ha rilasciato un’intervista a ‘Estense.com‘.

“La scomparsa del cane rimescola gli equilibri di coppia che si ritrova ad affrontare una storia di fedeltà, amicizia, perdono, tradimento e amore per le persone e per i cani“. Quanto invece proprio agli animali in genere, la Celentano ha dichiarato. “Tutti gli animali hanno la propria sensibilità e un animo nobile e questa opera, come la trasmissione radiofonica, è un modo per conoscere da vicino la loro mente, la connessione che unisce noi a loro. Per questo intensificherò anche il mio impegno a favore dei diritti degli animali“.

Rosita Celentano e il suo cane, FOTO tenerissima