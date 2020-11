Nuovo DPCM, verso l’accordo: deciso orario nuovo coprifuoco

Pandemia, governo verso nuovo DPCM. Ecco quale potrebbe essere l’orario scelto per il corpifuoco a livello nazionale.

Covid, governo verso nuovo DPCM. Si sta svolgendo proprio in queste ore un nuovo vertice tra governo e Regioni per la scelta delle misure anti-contagio da imporre a livello locale e nazionale. Coprifuoco alle 21, senza alcuna distinzione tra le regioni: questa, secondo le prime notizie, la decisione più discussa, ma anche la più probabile. Misure differenziate, invece, per didattica e musei. Di seguito, tutte le possibili disposizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gigi Proietti, il suo film più celebre e il suo ultimo lavoro

Nuovo DPCM, vertice tra governo e Regioni: tutte le nuove misure

Didattica a distanza dalla seconda media in poi e musei chiusi: sembrano questi i cambiamenti più rilevanti del DPCM che sarà varato nelle prossime ore. Le misure sarebbero disposte soltanto per le regioni a maggior tasso di contagio, mentre sarebbero esentate quelle regioni con Rt minore di 1.

Secondo quanto riportato dai principali quotidiani nazionali, il dibattito più acceso è attualmente quello sui cosiddetti lockdown differenziati. Ci sarebbe infatti, da parte del governo, la volontà di evitare un lockdown a livello nazionale, mentre dalle regioni arriva la spinta per la definizione di schemi più chiari ed omogenei.

La riunione si sta svolgendo in videoconferenza e vede la partecipazione di tutti i governatori e del ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Presenti anche il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri e il direttore delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi D’Angelo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pandemia, 52enne: “Mi sento bene” ma muore il giorno dopo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter