Google e Amazon, una pioggia di multe: il motivo

Francia, multe da 100 e 35 milioni a Google e Amazon per l’uso dei cookies. Traccianti pubblicitari installati senza il consenso degli utenti

Google e Amazon ancora nel mirino in Europa per le loro pratiche commerciali. La Commissione nazionale per l’informatica e le libertà della Francia (CNIL), custode della privacy digitale dei francesi, ha inflitto multe rispettivamente di 100 milioni e 35 milioni di euro a Google e Amazon. Il motivo è l’inosservanza della normativa sui cookie. Queste due sanzioni sono non trovano precedenti in Europa per l’importo: la multa a Google è la più grande mai imposta, e quella contro Amazon è solo superata da un’altra multa contro Google, pronunciata dalla CNIL nel 2019, di 50 milioni di euro. La CNIL critica in particolare a Google.fr e Amazon.fr la pratica di inserire cookie sul computer dell’utente Internet senza il suo previo consenso.

Google e Amazon protestano protestano

Le ingenti somme rivendicate dalla Cnil sono così motivate dall’ente francese: “Violano la privacy degli utenti di Internet nella loro vita quotidiana digitale” , poiché “consentono di raccogliere molte informazioni sulle persone, senza il loro consenso, per poter poi offrire loro annunci pubblicitari mirati. Il peso delle multe è giustificato anche dalle dimensioni di queste società, che gestiscono i dati personali di decine di milioni di francesi. Il motore di ricerca di Google ha una quota di mercato di oltre il 90% in Francia, mentre Amazon ha oltre il 20% del mercato dell’e-commerce francese.

Le due società hanno fortemente contestato la decisione della CNIL. “Stiamo difendendo il nostro lavoro di trasparenza e protezione dei nostri utenti, con informazioni chiare e impostazioni sulla privacy; una forte governance interna dei dati, un’infrastruttura sicura e, soprattutto, un servizio utile” , ha dichiarato Google in una dichiarazione.

Anche Amazon ha replicato alle multe ricevute: “La protezione dei dati personali dei nostri clienti è sempre stata una priorità assoluta per Amazon. Aggiorniamo continuamente le nostre pratiche di protezione dei dati personali nel rispetto delle leggi”.