Tragedia: turista precipita nel vuoto a causa di una foto

Una turista è morta precipitando nel vuoto durante un’escursione. Pochi istanti prima della caduta, la donna stava posando per una foto.

Una donna di 38 anni è morta precipitando nel vuoto. Il tragico evento è avvenuto nel Boroka Lookout nel Victoria’s Grampians National Park, Australia. L’immenso belvedere australiano è noto per le sue viste panoramiche mozzafiato. I panorami da osservare sono eterogenei e numerosi: dalla scogliera alle catene montuose, dai laghi alle pianure. La donna è scomparsa ieri, sabato 12 dicembre, alle ore 15.00. La vittima è una turista di Craigieburn, un sobborgo situato ai margini di Melbourne. Secondo quanto riportano i media locali, la donna stava visitando la zona insieme ai suoi parenti. L’Herald Sun riferisce che, pochi istanti prima della caduta, la donna stava cercando una posa a effetto per uno scatto fotografico. Le indagini investigative sono aperte; tuttavia, agenti della polizia e detective non ritengono sospette le circostanze del decesso. A seguire i dettagli.

L’escursione tramutata in tragedia. La posa fatale: precipita a causa di uno scatto fotografico

L’Herald Sun riferisce che, durante la sfortunata escursione la turista è scivolata da una barriera di sicurezza. L’impatto è stato esiziale: la 38enne è morta sul colpo, schiantandosi a terra da un’altezza superiore ai 79 metri. La donna è caduta davanti agli occhi della sua famiglia, ancora addolorata e scioccata per l’accaduto. Probabilmente voleva avere un ricordo di quell’escursione, ma un passo di troppo le è stato fatale. L’Advertiser ha riferito che la polizia di Victoria e il servizio di emergenza statale si sono immediatamente mobilitati. Tuttavia, i soccorsi sono stati vani: gli elicotteri hanno potuto solamente recuperare la salma della vittima. Gli investigatori australiano stanno tentando di ricostruire minuziosamente cosa è accaduto in quel tragico pomeriggio.

Elicottero – Fonte PixabayUn membro del SES (State Emergency Service), un’organizzazione australiana che fornire assistenza psicologica e medica durante incidenti gravi, ha riferito che la donna è caduta da un’altezza minima di 80 metri.

Fonte: Mirror, Herald Sun, The Advertiser, The Sun