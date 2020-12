Zucca, come creare una maschera viso o uno scrub per migliorare la pelle!

La zucca è ricca di proprietà molto utili per la nostra pelle. Ecco come usare la zucca come maschera viso o scrub.

Nella società di oggi dove funziona tutto alla velocità della luce siamo pieni di stress e stanchezza. Questi due fattori tendono a fare invecchiare più velocemente il corpo, provocando notevoli cambiamenti fisici ed estetici. Lo stress, infatti, può rendere la nostra pelle meno lucente e rigogliosa e favorire la formazione di rughe prima del tempo.

Non tutti sanno che nella cura e nel trattamento del corpo abbiamo un alleato molto prezioso: la zucca.

Le proprietà della zucca

La zucca è un ortaggio che ha moltissime proprietà. È ricca di proteine, vitamine, antiossidanti, fibre, ma povera di grassi e di calorie. Un’altra importante qualità della zucca è che contiene molta acqua che la rende un alimento utilissimo per la lotta alla ritenzione e, quindi, anche alla cellulite.

Non ci sono dubbi, la zucca è un grandissimo alleato per la nostra bellezza in quanto può essere utilizzata come cosmetico naturale in molti modi differenti.

Per prima cosa potete preparare una purea di zucca da unire ad altri ingredienti, in modo da creare un composto a base di zucca.

La purea di zucca è molto semplice da preparare. Cuocere la zucca tagliata a metà in forno a 200 gradi per 40 minuti. Dopodiché lasciatela raffreddare e, con un cucchiaio, ricavate la polpa e frullatela in modo da ottenere una purea morbida ed omogenea.

Se avete un problema di pelle secca, ad esempio, potete tritare i semi di zucca unendoli all’olio d’oliva in modo da ottenere un fantastico scrub per il corpo, utile a nutrire e idratare a fondo la pelle.

Basterà frullare la stessa quantità di semi di zucca ed olio e applicare il composto subito dopo la doccia tenendo in posa per 20 minuti. Dopodiché risciacquate abbondantemente con acqua fredda in modo da favorire di nuovo la chiusura dei pori.

Impacchi di semi di zucca e cominazione con il miele

Anche i capelli sfibrati e opachi troveranno lucentezza grazie all’applicazione di impacchi di semi di zucca uniti a miele e olio di argan. Basterà applicare il nostro composto per 20 minuti sui capelli asciutti per vedere fin da subito un netto miglioramento.

I beta-caroteni presenti nella zucca sono un ottimo alleato anche per donare luminosità in modo istantaneo alla pelle del vostro viso.

Grazie alla sinergia della zucca con il miele, infatti, potete ottenere una purea abbastanza semplice da fare in casa che, stesa sul viso e lasciata agire per circa dieci minuti, andrà a nutrire in profondità donando luminosità alla pelle.

Aggiungendo a questa semplice maschera anche noce moscata e l’aceto di mele otterrete un composto del tutto omogeneo da applicare sul viso per circa venti minuti. Così facendo, renderete la pelle più morbida, prevenendo i segni dell’invecchiamento come le rughe.

Se aggiungiungete alla purea di zucca del caffè e uno yogurt, potete ottenere un ottimo esfoliante per la pelle. Le proprietà del caffè e dello yogurt sono in grado di eliminare le cellule morte dalla cute.

Sta a voi scegliere il trattamento che più fa al caso vostro!