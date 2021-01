Un Posto al Sole anticipazioni 28 gennaio: Roberto alla ricerca di Marina. Sono trascorse settimane da quando la Giordano è partita e Ferri ha intenzione di ritrovarla

Silvia di recente ha avuto problemi al Vulcano in particolar modo a causa della partenza di Alex. Vedendo Diego così triste del suo lavoro da cameriere, ha deciso di provare a dargli un incarico più importante e farlo diventare il suo braccio destro. Cosa risponderà il figlio di Raffaele?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Vittorio trova un compromesso con Chiara

Vittorio ha avuto una brutta discussione con Chiara: lei ha bocciato la sua proposta senza neanche provare a dargli una possibilità. Del Bue ha lasciato la sala arrabbiato minacciando di dare le dimissioni alla radio. Michele ha consigliato alla ragazza di essere più rispettosa con i suoi collaboratori e forse sarà questo a spingere Chiara a trovare un compromesso con Vittorio. Le cose, però, potrebbero rivelarsi in realtà meno difficili del previsto.

Marina è andata via qualche settimana e Roberto ancora non si è dato pace. Infatti ha deciso di provare a cercare notizie di Marina. Lara, intanto, prende un’iniziativa che le si potrebbe ritorcere contro: cosa succederà? Proprio ora che le cose tra i due stavano cominciando una volta e per tutte ad andare bene.