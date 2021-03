Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 10 Marzo – VIDEO

Accadde oggi. Il 10 Marzo è il 69° giorno del calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 10 Marzo si festeggia San Simplicio, 47º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. In Australia si celebra il Canberra Day, in onore del territorio della capitale del paese.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

241 a.C. – Fine alla Prima guerra punica: i romani vincono sui cartaginesi

1302 – Dante Alighieri viene esiliato da Firenze

1661- Il Re Sole, Luigi XIV, prende il potere in Francia

1872 – Muore il patriota Giuseppe Mazzini

1906 – Viene aperta a Londra la stazione della metropolitana di Piccadilly Circus

1940 – Nasce l’attore Chuck Norris

1957 – Nasce il terrorista saudita Osama bin Laden

1958 – Nasce l’attrice Sharon Stone

1964 – Simon & Garfunkel registrano una delle canzoni più famose di tutti i tempi, The Sound of Silence

1973 – Pubblicato l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1973 – Nasce la modella Eva Herzigova

1977 – Scoperti gli anelli di Urano

1981 – Nasce il calciatore Samuel Eto’o

1982 – Tutti e 9 i pianeti del Sistema solare si allineano sullo stesso lato del Sole

1984 – Nasce l’attrice Olivia Wilde

1987 – La Santa Sede condanna l’inseminazione artificiale e la maternità surrogata

2019 – Precipita l’aereo Ethiopian Airlines 302 partito da Addis Abeba, causando 157 vittime.