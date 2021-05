Un Posto al Sole anticipazioni 4 maggio: lite tra Patrizio e Vittorio. I due amici discuteranno animatamente su chi dovrà occuparsi delle faccende domestiche del loro appartamento

Roberto Ferri qualche settimana fa ha chiesto a Franco Boschi di indagare su quanto sta succedendo ai Cantieri e non pensava di poter arrivare a delle svolte tanto sconvolgenti. Mentre Franco porterà avanti le sue indagini, Roberto dovrà incassare un nuovo colpo per i Cantieri che di certo non si aspettava.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Mentre continueranno le indagini, ci sarà un litigio inaspettato tra Vittorio Del Bue e Patrizio Giordano. I due amici vivono insieme da circa un anno e la loro convivenza ha subito spesso delle battute d’arresto, ma sono riusciti sempre a trovare dei punti di incontro. La lite questa volta riguarderà le faccende domestiche: nessuno dei due vuole occuparsene e devono assolutamente trovare una soluzione alla casa che è un disastro.

Ovviamente, tra i due litiganti sarà un terzo a godere di questa situazione: qualcuno farà loro una sorpresa alquanto inaspettata da parte dei due, lasciando entrambi completamente a bocca aperta.