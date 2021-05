Due selfie al limite del legale quelli postati ieri sera da Ambra Lombardo su Instagram, abito cortissimo bianco e schiena nuda: una visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo, classe 1986, è una modella ragusana trapiantata a Milano molti anni fa prima per intraprendere gli studi universitari – è laureata in archeologia e beni artistici – ed il lavoro da modella. Dopo aver partecipato nel 2004 a Miss Italia e nel 2019 al Grande Fratello Vip, la sua vita è cambia radicalmente entrando a tutti gli effetti nel mondo della tv.

La professoressa del Liceo delle Scienze Umane di Milano è al momento single dopo la relazione interrotta con Kikò, ex marito di Tina Cipollari. La classe 1986 anche ieri sera era presente in studio nella trasmissione calcistica Tiki Taka per commentare le ultime partite disputate.

Ambra Lombardo fa impazzire il web, strabiliante per la diretta di Tiki Taka

