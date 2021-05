Un Posto al Sole anticipazioni 27 maggio: la decisione di Clara

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani. Clara e Alberto sono sempre più lontani e quest’ultimo vorrebbe riuscire a riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata

Marina è tornata a Napoli e ha intenzione di elaborare una strategia per riuscire a salvare i Cantieri ora che tutto sembra andare in rovina. Pietro, invece, continua a tessere la sua tela per cercare di reclutare nuovi complici per riuscire nel suo intento di rovinare Roberto Ferri. A questo punto è una battaglia tra Marina Giordano e Pietro Abbate: chi l’avrà vinta tra di loro?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Le cose tra Alberto e Clara si sono complicate da un po’ di settimane. Dopo la nascita di Federico, i due avevano provato ad essere una famiglia. Le cose sembravano andare bene, se non fosse stato per la presenza di Barbara. Quest’ultima si è messa tra lei e Alberto e ha mandato in crisi la loro relazione: è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Clara ha capito finalmente di meritare qualcosa di più per lei e per suo figlio, e così per questo motivo ha deciso di lasciarlo e di andare a vivere a Palazzo Paladini da Giulia, Franco e Angela. Alberto vuole tentare a riconquistarla ma Clara prenderà una importante decisione.

Renato sta vivendo un periodo difficile e Raffaele ha provato a cercare di aiutare il suo amico. Intanto, alle prese con un problema lavorativo, Renato deciderà di farsi aiutare da qualcuno di molto improbabile.