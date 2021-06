Sophie Codegoni, le stories infiammano il web: il nuovo “davanzale” è una bomba – FOTO

Sophie Codegoni, le ultime stories infiammano il web: il nuovo “davanzale” è una bomba e raccoglie gli apprezzamenti dei fan

Sophie Codegoni è uno dei volti lanciati dalla scorsa edizione di “Uomini e Donne“. La modella milanese, che si è conquistata il trono ad appena 18 anni, era corteggiata dai bellissimi Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. La scelta della Codegoni è ricaduta su quest’ultimo; tuttavia, nonostante le aspettative del pubblico, la storia è naufragata nel giro di pochi mesi.

A distanza di tempo, i followers continuano a seguire con costanza tutte le vicissitudini dell’ex tronista, che con la sua bellezza ha stregato tutti. Alcune settimane fa, Sophie aveva annunciato ai fan l’intervento chirurgico per aumentare il seno, che appare visibilmente trasformato. Ora, nei suoi scatti, gli utenti possono beneficiare della magnifica visuale.

Quando Sophie Codegoni ha annunciato ai fan di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per aumentare il seno, parecchi utenti non avevano affatto gradito la notizia. In molti, infatti, hanno interpretato questa decisione come l’ennesimo tentativo della modella di mettersi in mostra. In realtà, come ribadito più volte, Sophie ha deciso di ricorrere alla chirurgia per un problema di “svuotamento del seno“. L’ex tronista, che non si piaceva e desiderava ad ogni costo migliorarsi, ora sfoggia con disinvoltura il nuovo “davanzale”, che non smette di catturare le attenzioni dei fan.

Nelle Instagram stories condivise quest’oggi, Sophie ha indossato un attillato completino sportivo per poi dedicarsi alla sua routine di allenamento. Tramite delle inquadrature ad hoc, la modella ha messo in risalto la propria silhouette spaziale ed il “lato A” esplosivo, che non avrà mancato di raccogliere gli apprezzamenti dei fan.

Sophie, che si sta affermando come influencer e modella, è riuscita a guadagnare molta popolarità grazie alla trasmissione. Senza dubbio, la sua carriera nel mondo dei social è solo agli albori.