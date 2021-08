Dopo l’ultima edizione del reality show di Mediaset, è giunta una notizia a sorpresa per i fan che però non credono alla loro buona fede.

Quest’anno ”Temptation Island” è stata una vera e propria rivelazione inaspettata per quanto riguarda le coppie in gioco.

Molte relazioni sono giunte al termine con dei veri e propri colpi di scena. Gli spettatori, tuttavia, non hanno creduto sin da subito nella buona fede dei protagonisti del programma e ancora nutrono qualche dubbio.

A risultare poco chiaro è stato il sentimento così forte e travolgente scoppiato tra fidanzati e tentatori che quest’anno, a differenza delle edizioni passate, hanno deciso di iniziare una vera e propria storia d’amore.

Dunque alcuni tra i fidanzati sono passati dalle le braccia della loro storica fiamma a quella del single del villaggio.

A far discutere maggiormente è stata la relazione tormentata tra Stefano e Manuela. Il pubblico era convinto che una relazione tossica come quella nella quale i due ragazzi erano incastrati da oltre 4 anni, non si sarebbe risolta così facilmente.

Eppure, non solo i due sono usciti separati ma hanno anche iniziato una relazione con i tentatori conosciuti all’interno del programma ossia Federicae Luciano.

Luciano e Manuela pronti alla convivenza

I fan della trasmissione però non credono nella buona fede delle coppie in questione e a questo punto Luciano ha deciso di intervenire con questo post:

“Dopo quest’ultima spiegazione non risponderò più a nessun commento negativo. La mia storia con Manuela è vera, per chi la vuole seguire mi fa solo piacere perché tantissime persone mi scrivono tante cose belle, non ho mai mentito in vita mia, non l’ho mai fatto, non mi interessa di fare pubblicità, televisione, tutte queste cose così”.

Ma a sorprendere ulteriormente sono state le parole di Manuela Carriero che si è lasciata andare a una rivelazione del tutto inaspettata:

“Se vorrei una famiglia con Luciano? Il mio sogno è avere una famiglia unita e felice. Se tutto va bene certo che si. Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Per quanto riguarda la convivenza, sì ci stiamo organizzando“.

Dunque i due giovani fidanzati sarebbero addirittura pronti ad andare a vivere insieme. Ma gli utenti si chiedono: “Sarà vero?”