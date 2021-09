Antonella Elia in giallo con un fisico da ventenne, qualcosa di pazzesco – FOTO

La showgirl lontana dagli schermi tv ha deciso di iniziare una rubrica personale sui social dove racconta quotidianamente delle pillole di vita da donare ai fan.

Energica e sempre super attiva sui social, Antonella Elia se n’è inventata un’altra delle sue per tenere compagnia alla sua immensa community che la segue nel suo quotidiano. Ha deciso infatti, con il supporto del compagno Pietro Delle Piane, di registrare dei piccoli monologhi che lei ha chiamato “Pillole Antonelliane” in cui svela modi zen di vivere la vita nella sua interezza.

Il primo video la vede vestita completamente di giallo caldo con una tuta smanicata a spalline scese che ben si abbina al suo incarnato e ai capelli sbarazzini. Dal suo soggiorno di casa sentiamo con quale argomento ha iniziato. Vi stupirà!

LEGGI ANCHE –> “Sguardi che permettono di respirare” Giulia e Silvia gli outfit ti lasciano a bocca aperta – FOTO

Antonella Elia sbanca tutto per la sua bellezza, anche Pietro non resiste e la sua dedica emoziona i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

NON PERDERTI ANCHE —> “Tu sei fuori…” Claudia Ruggeri l’intimo sbalorditivo, i fan insorgono, non si sa dove guardare – FOTO

“Sulle stories, trovate la prima puntata di Pillole Antonelliane! Questa settimana il tema è la dieta! Le avete viste? Fatemi sapere che ne pensate! ⭐️🥰”, scrive lei per introdurre il tema.

Lei esordisce infatti nelle stories così: “Da oggi iniziano le pillole antonelliane. Dieta sì o dieta no? Questo è il dilemma. Per me la dieta è un obiettivo, uno sforzo di volontà, e avendo io sempre di stimoli la affronto quasi come fosse un allenamento sportivo. Io ho un’idea di dieta che deve essere fisica, spirituale e psicologica, quindi raggiungere il massimo ideale di me stessa, ovvero come mi vedo meglio, mi fa soffrire nella mia interezza”.

Poi però prosegue: “Ma…la dieta non deve essere un’ossessione, già ogni giorno ci facciamo il mazzo per questioni molto più importanti, per tanto concludo dicendo che la dieta deve essere un obiettivo in più, uno sfizio che ci togliamo. Bisogna stare bene con se stessi quindi la dieta ben venga ma solo se non ci vediamo in armonia, altrimenti se ci crea stress inutile, abbandonatela pure. Vi abbraccio!”

Pietro non è riuscito a non commentare a margine del post da lei pubblicato su Instagram e infatti leggiamo il seguente messaggio d’amore: “Sei davvero splendida splendente😍…comunque sei travolgente nella pillole antonelliane….mi associo in toto al tuo pensiero ed approfitto seguendo anch’io la tua dieta 👏”.