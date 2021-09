Luca Morisi: chi è l’ex braccio destro di Salvini e inventore della “Bestia”

Chi è l’inventore della “Bestia”, macchina comunicativa della Lega, Luca Morisi? La carriera del dimesso braccio destro di Matteo Salvini addetto alla gestione social.

Un personaggio spesso criticato per il suo approccio comunicativo. Un modo rivoluzionario, il suo, di raccogliere proseliti tramite i social che ha condotto la stampa a soprannominare tutta la macchina messa in moto come la “Bestia”. Questa è solo la punta dell’iceberg della carriera di Luca Morisi, ex braccio destro di Matteo Salvini, qualche giorno fa dimessosi dal suo incarico ed ora – parrebbe- indagato per cessione di sostanze stupefacenti. Ma chi è Luca Morisi? Quali sono stati i suoi studi e come è arrivato nella cerchia della Lega?

Luca Morisi, chi è l’ex social media manager della Lega e di Salvini?

Le dimissioni di Luca Morisi, dal suo ruolo di capo comunicazione della Lega e dei profili social di Matteo Salvini, avevano destato non pochi rumors.

Ma adesso la notizia che potrebbe essere indagato per presunta cessione di sostanze stupefacenti, oscura la singolare decisione assunta non molti giorni fa.

Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, Luca Morisi si sarebbe laureato in filosofia e poi si sarebbe specializzazione in marketing e comunicazione. Un uomo poliedrico, incline all’innovazione ed allo stravolgimento dei canoni. La sua attività di gestione dei social della Lega e dei profili privati di Matteo Salvini lo hanno eretto a colosso dei media, tanto che tutta la macchina costruita ha assunto un nome proprio: la “Bestia”. Aggressiva, ruggente, fuori dagli schemi, una comunicazione politica che così non si era mai vista. Secondo alcuni, il successo di Salvini deriverebbe proprio da quest’ultima.

Luca Morisi, nonostante il grande successo, ha sempre preferito vivere in maniera riservata all’interno di una cascina in mezzo al verde a Mantovano di Belfiore. L’incontro con Salvini, avvenne circa 10 anni fa proprio tramite i social. A raccontarlo lo stesso Morisi al Corriere della Sera: in quell’occasione disse di aver visto “Il Capitano” a “Porta A Porta” mentre utilizzava un tablet per fare una diretta. Il fatto che avesse mixato i due mezzi di comunicazione lo esaltò a tal punto da contattarlo e sposare la sua causa.

Da quel momento l’ascesa di Salvini e la consacrazione a Guru dei media di Morisi. Numerose le campagne da quest’ultimo poste in essere che hanno letteralmente stravolto il popolo del web. Tra tutte il concorso “Vinci una cena con Salvini”.