A “Forum”, la storia di Cristina e Carlo ha scatenato gli animi dei presenti: Barbara Palombelli e il giudice Foti sono rimasti di sasso di fronte al racconto

Quest’oggi, durante lo sportello quotidiano di “Forum”, Barbara Palombelli ha sottoposto al pubblico di Canale Cinque la storia di Cristina e Carlo. I due, genitori del piccolo Federico, si sono presentati di fronte al giudice Francesco Foti avanzando le loro richieste: mentre Carlo chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio, Cristina invocava il disconoscimento della paternità dell’ex compagno.

Quando Carlo ha iniziato a spiegare al giudice gli sviluppi della sua relazione con Cristina, il pubblico ha trattenuto il fiato. Il protagonista, che ha parlato a lungo del profondo affetto da lui nutrito nei confronti del nonno, ha poi confessato una verità che ha colpito sia il giudice Foti che Barbara Palombelli. Le critiche nei confronti della coppia non si sono fatte attendere.

Scoppia il caos a “Forum”, anche la Palombelli è sconvolta: “Lei si deve vergognare!”

Carlo, prima di spiegare al pubblico di “Forum” l’evoluzione del suo rapporto con Cristina, ha tirato in ballo il nonno Augusto: “Mio nonno è stato come un padre per me, ed io ho sempre sognato di diventare come lui“. Il protagonista della causa di oggi, quando ha conosciuto la sua dolce metà Cristina, le ha immediatamente proposto di lavorare al fianco del nonno: “Le è stato proposto di fare l’interprete durante i suoi viaggi in Germania, e lei ha accettato“.

Carlo e Cristina, dopo esser divenuti genitori del piccolo Federico, si sono notevolmente allontanati l’uno dall’altra, fino al giorno in cui l’uomo, durante il pranzo di Natale, ha scoperto una verità che lo ha enormemente sconvolto. Origliando una conversazione tra l’ex compagna ed Augusto, Carlo ha scoperto che, in realtà, il padre di suo figlio Federico era proprio suo nonno, con cui Cristina aveva vissuto una storia di passione. Dopo essersi sottoposto al test del DNA, Carlo ha avuto la conferma di ciò che, fino a quel momento, gli era sembrato solamente un pessimo incubo.

Cristina, dal canto suo, ha continuato ad inveire contro di lui e a provocarlo durante tutta la durata dell’udienza: “Ti dovresti vergognare. Tu non sei in grado di soddisfare una donna. Hai rovinato tutto“. Barbara Palombelli è apparsa a dir poco sconvolta dalle parole della donna, ma il giudice Foti, che l’ha preceduta, non ha mancato di rimproverare aspramente Cristina: “Mi scusi, ma è lei che si deve vergognare! Lei ha rovinato tutto facendo un figlio con un altro“.

La discussione tra i due è proseguita per tutta la durata dell’udienza, sotto gli occhi attoniti degli spettatori. Mai, nello studio di “Forum”, si era verificata una simile scena.