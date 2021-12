“Che occhi stratosferici…” e molto altro per la bellissima e seducente Elisa Isoardi, ciò che mostra nel suo ultimo scatto è sbalorditivo.

L’ultima giornata di dicembre della conduttrice Elisa Isoardi è stata costellata dall’addio ad una pioggia luminosa tra le vie della Capitale. Un saluto pieno di grazia e ben documentato. In primo piano: speranzose nuvole rosa, un momento da dedicare ad una fumante tazza di tè, cibi deliziosi, ed infine il suo amore per gli animali e tante coccole per se stessa.

Oggi, fa questi momenti rilassanti si classifica in prima posizione, per l’ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi” classe 1972, un exploit da standing ovation. Mentre il compleanno della nata sotto il segno del Capricorno inizia sempre più ad avvicinarsi, l’ex modella piemontese metterà a disposizione del suo pubblico un paio di coinvolgenti sorprese con largo anticipo. Un piccolo indizio? “Le emozioni che sono entrate nel cuore…“, scriverà qualcuno in risposta a quanto segue: “non si possono dimenticare e né cancellare!“. Scopriamo adesso di cosa si tratta.

“La verità?” Elisa Isoardi seducente lo fa in diretta: ciò che mostra in FOTO non si può spiegare

