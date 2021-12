Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Stando ai dati dell’aggiornamento del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 5.436.143 con un incremento da ieri di 30.798 unità. Salgono anche i soggetti attualmente positivi che ammontano a 384.144 (+14.441) ed i ricoveri in terapia intensiva: 1.012 in totale e 25 in più di ieri. I guariti complessivamente nel nostro Paese sono 4.916.068, ossia 16.189 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 153 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime totale a 135.931.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha eliminato dal totale dei positivi 7 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Anche il Friuli Venezia Giulia ha sottratto 8 casi a seguito di 5 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 3 test positivi rimossi dopo revisione. La Campania specifica che 10 decessi registrati oggi, risalgono ai giorni scorsi. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti nei giorni precedenti.

Stando ai dati del bollettino di ieri, i casi di contagio complessivi erano saliti a 5.405.360. Risultavano essere ancora in crescita i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 369.703, così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 987 in totale. Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza erano 4.899.879. Continuava ad aggravarsi il bilancio delle vittime che raggiungeva il totale di 135.778.

Secondo l’aggiornamento diramato nella giornata di domenica, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza ammontavano a 5.389.155. Continuava a salire anche il dato relativo ai soggetti attualmente positivi pari a 362.275. I pazienti in terapia intensiva erano 966 in totale. I guariti complessivi erano 4.891.239. Il bilancio totale delle vittime saliva a 135.641.

Obbligo vaccinale studenti, Speranza ci va con i piedi di piombo: “Prudenza”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato dell’ipotesi di obbligo vaccinale per gli studenti. Ai microfoni di “Che Tempo Che fa” condotto da Fabio Fazio – riporta Sky Tg24– ha predicato prudenza: “Sull’obbligo vaccinale agli studenti il governo è stato più prudente perché c’è un diritto essenziale che è quello all’istruzione”. Con queste parole il Ministro ha quindi spiegato che l’Esecutivo ha raccolto la richiesta avanzata dai Sindaci, ma al momento il lavoro da fare è quello di trovare condizioni che possano tutelare il comparto scuola.

Quanto alle vaccinazioni rivolte alla fascia d’età 5-11, Speranza ha spiegato come oltre 52mila bambini siano stati immunizzati. In chiosa, il Ministro ha rivolto un invito alle famiglie che ancora si starebbero mostrando restie: “Parlate con i pediatri, fate affidamento ai medici non ai social ed ai salotti televisivi”.

Palermo, truffa vaccini anti-covid: infermiera non iniettava le dosi

La Digos di Palermo ha fermato tre persone, tra cui un’infermiera, a vario titolo: corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Stando a quanto riporta Tiscali News, l’operatrice sanitaria in servizio presso l’Hub vaccinale di Palermo, svuotava i contenuti della siringa contente vaccino anti-covid e poi simulava l’iniezione. Per ogni “falso vaccino” la donna avrebbe ricevuto 100 euro. Il suo modus operandi, avrebbero scoperto gli inquirenti, era sempre il medesimo. Ad incastrarla alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza ed alcune intercettazioni.

All’esito della truffa ai soggetti non immunizzati veniva anche rilasciato il Green Pass. Per i rintracciati il certificato è stato immediatamente sospeso.

Covid, basta allarmismo: le parole del virologo Silvestri

Il diffondersi della variante Omicron avrebbe destato i timori di tutta la comunità scientifica facendo risalire il livello di allarme. Eppure non tutti concorderebbero con questa visione. Il virologo Guido Silvestri professore alla Emory University di Atlanta, avrebbe tuonato: “Non usare variante Omicron – riporta AdnKronos- per spargere panico come parmigiano sulla pasta”. Parole forti a cui il professore ha accompagnato una precisa spiegazione. Il Covid nelle persone vaccinate, avrebbe un tasso di letalità pari, se non inferiore a quello dell’influenza. Eppure, ha proseguito, c’è ancora chi parla di nuove restrizioni.



Il docente ha chiosato parlando anche della paventata ipotesi per cui i possessori di Green Pass, per prendere parte a determinati eventi, potrebbero avere bisogno di un tampone negativo. “Nel caso sia una bufala sarò felicissimo di segnalarlo. Ma se fosse vera questa notizia, allora voglio dire a chiare lettere che sarei in disaccordo totale“.