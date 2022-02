I fan impazziscono per le ultime cinque pose de Le Donatella. Gli apprezzamenti infiammano la rete. Giulia Provvedi stavolta è al suo massimo.

Il duo canoro classe 1993 de “Le Donatella” non si smentisce sulle sorprese quotidianamente destinate ai suoi follower. L’ultima apparizione delle sorelle gemelle modenesi sarà, per tal ragione, indimenticabile. Quest’oggi, però, una soltanto di loro vorrà esporsi dinanzi al pubblico. Si tratta della bellissima influencer dalla bionda chioma, Giulia. La sorella Provvedi si terrà dunque pronta a svelare in rete la sua ultima e disarmante mise en place.

Le Donatella firmano ufficialmente il loro esordio nel mondo dello spettacolo partecipando ad “X Factor” nel 2012. Sotto la guida ed il sostegno della tuttora giudice alla trasmissione, Arisa, riusciranno presto a crescere artisticamente, e riscuotendo infine un motivante successo tra il pubblico della penisola.

“Pazzi di te” Le Donatella sotto la giacca solo trasparenze illegali. E’ standing ovation per Giulia Provvedi

