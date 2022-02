Giulia Provvedi de Le Donatella ha incantato il popolo del web con un video sbalorditivo: la sua verve e le sue curve tengono i fan incollati agli schermi.

Curve ipnotiche, verve travolgente, sguardo magnetico. Giulia Provvedi delle Le Donatella ha lasciato il web senza fiato mostrando irresistibile nel suo ultimo contenuto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

La 27enne di Modena insieme alla sorella Silvia è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Le due gemelle hanno raggiunto la grande fama a seguito della partecipazione a “X Factor” per poi approdare a “L’Isola dei Famosi”, vicendone l’edizione del 2015.

Oltre a tutto questo nel tempo si sono aggiudicate molto seguito sui social in particolare su Instagram con il loro profilo congiunto da 1,4 milioni di follower. Conosciute come le “Le Donatella”, il duo musicale stupisce sempre con i suoi contenuti unici accomunati dalla loro simpatica e dalla loro bellezza, capaci di scatenare subito un tripudio di commenti come è accaduto con l’ultimo apparso sul loro feed.

Giulia Provvedi: spettacolo sorprendente, fan nel delirio

Per vedere l’ultimo scatto di Giulia Provvedi, vai su Successivo