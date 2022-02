“MasterChef”, durante l’ultima puntata è successo davvero di tutto: Antonino Cannavacciuolo è esploso contro il collega Giorgio Locatelli

L’ultimo appuntamento di “MasterChef Italia” si è rivelato a dir poco scoppiettante per i fan del programma, nonché per gli stessi aspiranti chef. Durante l’invention test, infatti, i giudici hanno annunciato l’ingresso di tre super ospiti d’eccezione. Si trattava di Aquila, Antonio ed Irene, finalisti della precedente edizione del talent show culinario.

I concorrenti, durante la prova, si sono dovuti misurare con tre piatti ideati proprio dai loro predecessori. Un test tutt’altro che semplice, in cui l’agitazione e l’ansia di fallire hanno preso il sopravvento. L’atmosfera, fattasi più che tesa, ha finito per contagiare gli stessi giudici. Chef Antonino Cannavacciuolo, ad un certo punto, se l’è persino presa con il collega Giorgio Locatelli.

“Sei un cogxxone”, insulti tra i giudici di MasterChef: Antonino Cannavacciuolo è furibondo

L’invention test dell’ultima puntata di “MasterChef” ha messo in seria difficoltà i concorrenti. Quest’ultimi, a cui era stato chiesto di misurarsi con le creazioni dei finalisti della scorsa edizione, hanno dovuto mettere in campo tutte le loro abilità. L’agitazione, man mano che la prova procedeva, ha finito per contagiare tutti gli aspiranti chef.

Tracy, tra le concorrenti migliori della corrente edizione, avrebbe dovuto portare a termine il piatto del vincitore, Francesco Aquila. Nel tentativo di velocizzarsi, tuttavia, la partecipante ha addirittura quasi fatto cadere a terra il minipimer, con il rischio non solo di rompere l’attrezzo, ma anche di perdere la preparazione appena realizzata.

Giorgio Locatelli, che ha assistito all’intera scena, ha emesso un urlo di terrore, facendo sobbalzare persino il collega Antonino Cannavacciuolo. “Sei un cogxxone” – lo ha apostrofato lo chef partenopeo, che di fronte alle grida è rimasto di sasso – “Urlando così mi hai tolto dieci anni di vita!“. Locatelli, che in seguito si è lasciato andare ad un sorriso di distensione, ha davvero temuto che la prova della concorrente potesse finire in quel preciso istante.

Fortunatamente, Tracy è riuscita ad ultimare il piatto di Aquila, con il benestare dei tre chef. Dopo questo assurdo – ma al contempo divertentissimo – siparietto, Cannavacciuolo e Locatelli si sono rimessi a scherzare come loro solito, facendo tornare il sereno in studio.