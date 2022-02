Federica Panicucci ha arricchito il suo profilo di Instagram con una serie di fotografie meravigliose: spettacolo unico.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più popolari della nostra televisione. La nativa di Cecina raggiunse il successo negli anni Novanta, guidando programmi su Italia 1 come il ‘Festivalbar’. La classe 1967 è stato anche il volto de ‘La pupa e il secchione‘: la prima edizione ha avuto un successo difficilmente replicabile. Dal lontano 2009 Federica guida il programma ‘Mattino Cinque’. Anche per il 2022, la bellissima donna di origini toscane ha guidato il ‘Capodanno in musica’.

La Panicucci è seguitissima sui social network: il suo account possiede 1 milione di followers. Ogni giorno, la classe 1967 li delizia condividendo immagini strepitose in cui mette in mostra la sua bellezza. Nonostante gli anni che passano, la showgirl è sempre in uno stato di forma eccezionale. Le sue gambe chilometriche sono uno spettacolo per gli occhi mentre le sue forme esplosive fanno sempre impazzire tutti. Quest’oggi, Federica ha condiviso una serie di fotografie impressionanti.

Federica Panicucci, serie di foto stupefacenti: che spettacolo

Federica, qualche settimana fa, ha rischiato di farsi male seriamente. La conduttrice ha spiegato di essere viva per miracolo perché una tegola di un tetto è caduta da un’altezza siderale proprio sulla sua auto mentre lei era dentro. Lo spavento è stato grande, ma nonostante ciò la nativa di Cecina è tornata a sorridere. I suoi scatti su Instagram sono sempre meravigliosi e bellissimi. Questo pomeriggio, ad esempio, la Panicucci ha pubblicato una serie di fotografie stupefacenti. La classe 1967 si trova sul lungomare di Cannes e sfodera un sorriso delizioso.

Lei e il suo Marco Bacini vanno spesso e volentieri nella splendida località turistica della Costa Azzurra. Nelle prime due immagini, la nativa di Cecina è seduta con le gambe incrociate. Nella terza, invece, stende le gambe mentre nella quarta offre una panoramica del suo profilo. Leggendo gli hashtag, la conduttrice ha riportato cose come ‘per sempre insieme (in inglese), ‘Noi (in inglese)’, e weekend.