Eros Ramazzotti, il messaggio postato sui social dalla nota cantante lascia il pubblico interdetto: si conoscono da prima dell’arrivo di Michelle Hunziker

In queste ultime settimane, i riflettori del mondo della tv si sono nuovamente accesi su Eros Ramazzotti e sulla ex moglie Michelle Hunziker. La priorità, per la maggior parte dei fan dell’indimenticabile coppia, sembra essere quella di capire se, tra i due ex coniugi, ci sia anche una minima speranza di un riavvicinamento.

A quanto pare, tuttavia, Eros e Michelle continuano a condurre la loro vita separatamente. Ramazzotti, single da due anni dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, sarà indubbiamente corteggiatissimo dalle sue fan.

Inaspettatamente, anche una nota collega del mondo della musica si è recentemente sbilanciata su di lui: non credereste mai a quello che ha scritto.

Eros Ramazzotti nella camera di una nota cantante: si conoscono da prima di Michelle

Sebbene, in questi ultimi giorni, la sua precedente relazione con Michelle Hunziker sia clamorosamente tornata alla ribalta, Eros Ramazzotti sembra essere felicemente single. A differenza di Marica Pellegrinelli, che avrebbe ritrovato l’amore al fianco di William Djoko, il cantante di “Più bella cosa” è ancora alla ricerca della donna della sua vita.

Se l’amore non appare essere una priorità nella vita di Eros, di certo lo sono le amicizie che il cantante coltiva ormai da parecchi anni, come quella con la collega Laura Pausini. Quest’ultima, nella giornata di ieri, ha voluto condividere con i fan un dettaglio a dir poco sconvolgente, che riguarda l’arredamento della propria camera da letto.

“In my room“, ha scritto la Pausini nello scatto, pubblicato tramite le Instagram stories, con cui ha voluto mostrare il poster del collega Ramazzotti, affisso al muro della sua stanza. Una dichiarazione d’amore? Niente affatto. Eros e Laura, infatti, sono legati da una sincera amicizia che va avanti ormai da molti anni.

La Pausini, in più di un’occasione, non ha nascosto il fatto che l’ex marito della Hunziker fosse il suo idolo da giovanissima. Nel 1994, la 20enne Laura partecipò al concerto che Ramazzotti tenne ad Amsterdam. Erano gli anni di maggior successo per il cantante, che non aveva ancora conosciuto la sua prima moglie Michelle.

Laura ed Eros, che hanno più volte collaborato, si stimano ed apprezzano come amici e colleghi. Ramazzotti, ovviamente, non ha potuto far a meno ripostare la storia della cantante, confermandole tutto il proprio affetto.