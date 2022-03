“Radiosa” Valentina Ferragni strega i fan: la bellezza è di famiglia! – FOTO

La splendida fashion blogger italiana Valentina Ferragni ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: che spettacolo!

La bellissima sorellina della famosa Chiara Ferragni ha intasato il web intero con una foto da paura: si tratta di un’immagine a dir poco pazzesca, scattata a Parigi, in Francia.

Nell’immagine Valentina viene immortalata seduta, con i gomiti appoggiati sul tavolino davanti a lei: la Ferragni è un vero schianto mentre fissa l’obbiettivo della fotocamera e accenna un sorriso.

Non c’è alcun dubbio: la favolosa ventinovenne batte tutte a mani basse!

Nello scatto Valentina indossa un look che verte sul color crema: l’outfit comprende un cappellino con la visiera, una maglioncino largo ed una borsa grande… il suo stile non teme rivali!

Anche il make-up si abbina perfettamente a ciò che indossa: il trucco è leggermente più marcato sugli occhi e decisamente più naturale sulle labbra… che meraviglia!

Siete pronti a vedere il post più esplosivo della Ferragni? Tenetevi forte, perché vi lascerà senza parole…

Valentina Ferragni è un trionfo di fascino e bellezza: la FOTO ha compiuto una strage di cuori sul web…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Il post di Valentina ha avuto un boom di mi piace e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti rivolti alla sua straordinaria bellezza, parole di stima e affetto, nonché frasi di supporto e ammirazione, scritte dai fan più affiatati.

Tra questi spicca anche quello di sua sorella Chiara, che le ha inviato nelle dolci emoticon, raffiguranti dei cuori e delle faccine innamorate.

Ecco, invece, alcuni esempi di commenti scritti dai fan: “Bellissima e radiosa“; “Sei stupenda”; “Che bella: super luminosa!” oppure “Che sguardo dolce”.

Una cosa è certa: la Ferragni riesce sempre a non passare inosservata!

I suoi post sono come una droga per gli utenti: non ne possono fare a meno!

La popolarità della nota influencer cresce ogni giorno sempre di più: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 4,2 milioni di followers… e voi già la seguite?