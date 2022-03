È di un morto ed un ferito grave il bilancio dell’incidente frontale avvenuto lungo la provinciale 57 a Pozzo San Nicola, frazione di Stintino (Sassari). Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Questa mattina un tragico incidente stradale si è verificato lungo la provinciale 57 nel territorio di Pozzo San Nicola, frazione di Stintino (Sassari). Un furgone, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una vettura.

Ad avere la peggio il conducente del furgone, deceduto sul colpo. L’automobilista, invece, rimasto ferito gravemente è stato elitrasportato in ospedale dallo staff sanitario del 118, arrivato sul luogo dello schianto insieme ai carabinieri. I militari dell’arma stanno ora indagando sulla dinamica, ancora del tutto da chiarire.

Sassari, scontro frontale lungo la strada provinciale 57: un morto ed un ferito grave

Tragedia questa mattina, venerdì 4 marzo, sulla strada provinciale 57 nei pressi di Pozzo San Nicola, frazione del comune di Stintino, in provincia di Sassari. Un uomo è morto, mentre una persona è rimasta ferita in un incidente.

La vittima, di cui non si conoscono le generalità, secondo quanto scrivono i colleghi de La Nuova Sardegna, si trovava alla guida di un furgone Iveco 35 che si sarebbe scontrato frontalmente con una Volvo v40. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al conducente dell’Iveco.

In pochi minuti, sul luogo dello scontro sono arrivati i medici del 118 a bordo di diversi mezzi di soccorso, tra cui l’elisoccorso. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. La persona alla guida della vettura è stata, invece, trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Civile di Sassari, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Anche di quest’ultima non si conoscono le generalità.

Intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ed i colleghi della stazione di Stintino. I militari dell’Arma hanno condotto i rilievi del caso e ora stanno cercando di risalire alle cause e alla dinamica del sinistro. Dai primissimi riscontri, scrive La Nuova Sardegna, pare che l’impatto sia avvenuto dopo che l’Iveco avrebbe invaso la corsia opposta di marcia sulla quale viaggiava l’auto coinvolta.