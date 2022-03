Ilary Blasi si è già consolata: tra le sue braccia è tutto più bello – FOTO

Ilary Blasi si è buttata la crisi con il marito alle spalle ed ora ha altro a cui pensare, ecco come trascorre le sue giornate

Dopo la bomba lanciata da Dagospia sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il web non fa altro che parlare della coppia tanto amata dagli italiani.

I due negli ultimi giorni si sono fatti vedere spesso insieme, tra passeggiate e cene in famiglia: ma qual è la verità? Secondo alcune indiscrezioni, il Pupone avrebbe tradito la sua amata ex letterina con un’altra donna di nome Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente sportivo laziale.

Ilary Blasi, dopo Totti è tra le braccia di un altro: chi? – FOTO

Anche se i diretti interessati hanno smentito più volte la crisi, ci sarebbero tutti gli indizi per un presunto allontanamento dal momento che i due sono stati visti da soli in diverse situazioni. Così mentre Francesco Totti ha optato per lo stadio, Ilary Blasi avrebbe deciso di prendere lezioni di ballo e su Tik Tok spunta un video che ha lasciato tutti senza parole.

Sensuale, seducente, accattivante, la conduttrice appare in una forma smagliante nelle braccia di un ballerino che sa bene come e dove mettere le mani. L’ex letterina sembra non avere nessun problema al riguardo e senza problemi continua la coreografia.

Il web non ha potuto fare a meno di commentare: “E Totti muto”. Che sia davvero l’inizio della fine? Dopo aver visto il filmato che è diventato virale, i fan hanno pensato che Ilary stia imparando la coreografia per lavoro, infatti tra qualche settimana avrà inizio il reality “L’Isola dei famosi” e anche quest’anno sarà lei la conduttrice del programma.

Nonostante i commenti e i giudizi negativi della scorsa edizione, gli autori l’hanno scelta di nuovo. Non sappiamo ancora chi l’accompagnerà in questa esperienza, è tutto da scoprire. Chi avrà scelto come opinionisti e chi saranno i naufraghi pronti ad avventurarsi in Honduras? Manca sempre meno alla partenza ed il pubblico non vede l’ora di conoscere tutti i dettagli sulla trasmissione e quali saranno le novità.