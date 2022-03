Chanel Totti, cosa pensa davvero dei rumors che sono piombati sui suoi genitori? La risposta della figlia della coppia è inequivocabile

La crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra ormai rientrata, eppure, per settimane, sui social non si è parlato d’altro che della presunta separazione tra i due. Una notizia che aveva devastato i numerosissimi fan della coppia, abituati a vederli insieme ormai da oltre vent’anni.

Durante le scorse settimane, molti siti di gossip si sono interrogati in merito a come i figli di Ilary e Francesco avessero reagito di fronte a questa situazione. Se Cristian Totti, completamente assente dai social, non sembra aver proferito parola, Chanel ha invece lasciato trapelare molto di più in merito al proprio stato d’animo.

Chanel Totti continua a comportarsi così: cosa pensa davvero dei genitori Ilary e Francesco

Nelle ultime settimane, sulla famiglia Blasi-Totti si è abbattuta una vera e propria bufera mediatica. Le voci di una presunta crisi tra i due si erano fatte sempre più insistenti, al punto tale da spingere l’ex campione della Roma a smentire i rumors attraverso un comunicato ufficiale.

I giornali che si occupano di gossip, non soddisfatti dalle dichiarazioni dell’ex calciatore, hanno continuato a cercare indizi attraverso le piattaforme social. In particolare, il profilo TikTok di Chanel Totti è stato incessantemente spulciato dai giornalisti, come se quest’ultimo potesse nascondere dei dettagli preziosi.

Di fatto, la vita della figlia di Ilary e Francesco sembra essere scorsa come se nulla fosse mai accaduto. Chanel, attivissima nell’interagire con i fan, ha infatti continuato a postare video senza mostrare alcun segno di cedimento. Sorridente e bellissima proprio come mamma Ilary Blasi, la 14enne ha realizzato numerose clip direttamente dalla propria camera da letto.

Nulla, pertanto, lascia pensare che Chanel abbia effettivamente attraversato dei momenti di difficoltà negli ultimi tempi. Probabilmente, la conduttrice ed il “pupone” sono riusciti a salvaguardare i figli dalla vera e propria bomba mediatica che ha travolto la famiglia.

Al momento, dunque, anche dai profili social di Chanel non è trapelato nulla che possa ulteriormente far luce sull’affaire Totti-Blasi. Che la crisi fosse realmente il frutto di una montatura da parte dei giornali? Tutti gli indizi sembrano andare verso questa conclusione.