Cosa sappiamo della vita privata di Diamy, la figlia di Bud Spencer che dimostrò ottime doti d’attrice al fianco del padre.

Tra i tanti attori che hanno lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fans della cinematografia italiana c’è anche Bud Spencer, scomparso il 27 giugno del 2016. Il “gigante buono” era abituato a recitare al fianco di Terence Hill, e la sua improvvisa mancanza ha lasciato i fans del duo senza parole. Ancora oggi, sei anni dopo quel terribile giorno, il pubblico italiano ricorda Bud con affetto e malinconia.

Quello che non tutti ricordano è che per un po’ si pensò che Spencer sarebbe stato sostituito sul grande schermo da una donna importante: sua figlia Diamy, avuta da Maria Amato. Eppure qualcosa andò storto, e della figlia di Bud Spencer non si hanno più notizie.

Bud Spencer, la figlia Diamy improvvisamente scomparsa dal mondo dello spettacolo

Diamy in giovane età partecipò alle riprese del film “Superfantagenio”, dimostrando di aver ereditato dal padre ottime doti di interpretazione. Per questo motivo il pubblico rimase incantato dalle doti dell’attrice, e in tanti si convinsero che la donna avrebbe avuto una grande carriera nel mondo dello spettacolo proprio come Bud Spencer. Lei, però, stupì tutti quanti abbandonando il mondo dello spettacolo e non facendoci mai più ritorno. Ad oggi, ormai adulta, Diamy non ha nemmeno profili social tramite i quali poter seguire la sua vita privata. Sappiamo che la Pedersoli (questo è stato il vero cognome di Bud Spencer) ha concepito un figlio, Sebastiano Pigazzi, ma oltre a pochi altri dettagli di lei e della sua famiglia non se ne sa più niente.

Insieme a Maria Amato Bud Spencer ebbe anche altri due figli, Christiana e Giuseppe. Nonostante l’uomo sia mancato ormai tanti anni fa i fans ricordano ancora la celebre ripresa di “Lo chiamavano Trinità”, al fianco di Terence Hill. Fra comicità e risse nei bar, i due colleghi sono riusciti ad intrattenere davanti ai teleschermi milioni di persone, divenendo degli idoli nel mondo dello spettacolo.