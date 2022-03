Dayane Mello in bikini emoziona i fan in ogni angolazione della sua bellezza. Curve scolpite in primo piano: Instagram in delirio

Dopo l’affermazione come modella, carriera che intraprende all’età di 16 anni, Dayane Mello esordisce nel mondo dello spettacolo in Italia nel 2014. Nata a Joinville in Brasile, muove i primi passi in America Latina, per iniziare il suo percorso sul piccolo schermo a “Ballando con le Stelle“.

Partecipa a numerosi reality, dall'”Isola dei Famosi” a “Pechino Express“, raggiungendo il punto più alto del successo nel corso della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Una vera e proprio svolta professionale per la modella, che triplica i numeri in termini di seguito, conquistando così non solo nuovi ingaggi, ma diverse altre opportunità.

Attualmente alla guida di “Pupa Party” insieme ad Andrea Dianetti, programma in onda su Mediaset Infinity, commenta lo svolgimento di “La pupa e il Secchione” attraverso il confronto con gli ospiti e la community dei social.

Dayane Mello, la perfezione in bikini

Mentre sperimenta l’esperienza di ricoprire il ruolo di presentatrice nel programma “Pupa Party“, per il quale ha già dimostrato di possedere le migliori caratteristiche, Dayane Mello continua la sua carriera sui social.

Influencer a tutti gli effetti, registra su Instagram il numero di 1,2 milioni di followers, provenienti non solo dall’Italia, ma anche dal suo paese di origine. Guida le tendenze attraverso gli scatti che condivide con gli utenti, caratterizzati soprattutto dall’indiscutibile fascino che la contraddistingue.

Coglie l’occasione dell’arrivo della primavera per anticipare l’innalzamento delle temperature sui social, attraverso una serie di scatti in bikini. Sceglie il colore del bianco per il costume a due pezzi, che esalta la sua straordinaria silhouette. Le immagini offrono la sua bellezza da ogni angolazione, evidenziando la sua avvenenza elevata a perfezione delle forme.

La fisicità scolpita della modella splende alla luce del sole, che illumina la sua pelle, esaltandone il profilo. Una visione che incanta ed emoziona i numerosi fan, completamente rapiti dalla sua bellezza, per l’inevitabile tripudio di like: “Meravigliosa“, “Una Dea“, “Perfetta“.