Marilyn Monroe è stata una grande attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense.

I suoi soliti make-up avevano uno stile ben preciso: Marilyn prediligeva occhi semplici e caldi, sguardo definito e labbra rigorosamente rosse.

Vediamo insieme quali sono i passaggi per ricreare un trucco ispirato al suo: cominciamo realizzando la base viso più adatta al nostro viso e alle imperfezioni che vogliamo coprire.

Stendiamo poi un primer occhi ed applichiamo sulla piega un ombretto che verte sulle tonalità del bronzo e dell’oro: è preferibile che sia satinato e con un sottotono molto caldo.

Sfumiamo successivamente un ombretto pesca sulla palpebra mobile ed amalgamiamo bene i due colori.

Prendiamo in seguito un marrone caldo e stendiamolo alla fine dell’occhio, dalla palpebra mobile verso l’alto, come se volessimo creare un effetto ottico di occhio allungato.

L’ultimo ombretto da applicare sarà, infine, un colore chiaro da utilizzare come punto luce sul condotto lacrimale e sotto l’arcata sopraccigliare.

Facciamo poi una riga di matita nera nella parte finale dell’occhio, sfumiamola e coloriamo anche la seconda metà della rima infracigliare inferiore: l’effetto che otterremo sarà quello di un occhio ben delineato da righe morbide e naturali.

Applichiamo il mascara, disegniamo le sopracciglia e passiamo poi al trucco viso…

Stendiamo sulle guance un velo di blush color marroncino, in modo da scaldare l’incarnato e riprendere i colori usati sugli occhi.

Per le labbra la scelta è ovvia: applichiamo il classicissimo rossetto rosso, che nei suoi make-up non poteva mai mancare!

Per assomigliarle ancora di più, potete ricreare l’amato e odiato neo sulla guancia con un gel per gli occhi o per le sopracciglia e preferire delle labbra lucide ad un effetto matte.

La trasformazione è avvenuta in semplici passaggi, che tutte potete ricreare in poco tempo… e a voi è piaciuto questo look?

