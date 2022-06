Anna Safroncik si è mostrata meravigliosa sulla sua seguitissima pagina Instagram riprendendosi incredibile. I fan sono nel delirio, subito è boom di like.

Fascino a non finire e curve travolgenti. Anna Safroncik si è mostrata per l’ennesima volta incredibile su Instagram, dove conta un profilo da ben 621 milioni di follower.

Nata il 4 gennaio il 1981, oggi ha 41 anni. Di origine ucraine – la madre è una ballerina famosa e il padre un tenore – il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo per il suo talento e la sua bellezza.

Approdata in Italia si è distinta come attrice, tra film, fiction e spettacoli teatrali: accanto ai tanti impegni lavorativi nella sua quotidianità non mancano attimi spensierati (di recente ha iniziato una nuova relazione di cui non si hanno molte informazioni) che condivide spesso suoi social. Nell’ultimo scatto condiviso si è mostrata al mare, intenta a prendere il sole in questo inizio estate, già caldissimo. Ad alzare ulteriormente la temperatura, la sua bellezza stratosferica.

Anna Safroncik, mise dalle trasparenze: visione da urlo

