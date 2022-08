“Sono felice”, Elisabetta Gregoraci al fianco di un volto noto. La reazione di Briatore

La bellissima showgirl è uscita allo scoperto al fianco di un personaggio già conosciuto nel mondo dello spettacolo. Ecco chi è.

In questi giorni stiamo vedendo Elisabetta Gregoraci, come ogni bella stagione, al timone di ”Battiti Live”, direttamente dalla Puglia.

La sua estate, dunque, è all’insegna del lavoro ma anche del divertimento. Il suo tempo libero ama dedicarlo agli affetti più cari, primo tra tutti il figlio Nathan Falco, nato dal suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.

La relazione tra i due è giunta al capolinea nel 2017 e da quel giorno sono stati molti i flirt attribuiti alla spendida modella che però non sono mai stati confermati.

Ecco chi sarebbe il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci

In questi giorni circola voce che Elisabetta abbia trovato un nuovo amore.

Si tratterebbe di Giulio Fratini, volto noto nello showbiz: ecco perché.

Giulio Fratini è un ricco imprenditore di successo, di 30 anni. Figlio del fiorentino Sandro Fratini, ha ereditato l’impresa di famiglia, il brand Rifle, di fama internazionale.

Considerato uno scapolo d’oro, in passato ha avuto relazioni con diverse donne dello spettacolo. Fino al 2020 è stato fidanzato con Roberta Morise, ex di Carlo Conti, e voci di corridoio affermano che i due si sarebbero lasciati a causa di un tradimento del ragazzo con Aida Yespica, mai confermato dai diretti interessati. In passato è stato paparazzato anche con Raffaella Fico.

Il bel Fratini, questa estate sarebbe stato avvistato in più di un’occasione con Elisabetta Gregoraci, più grande di lui di 12 anni.

Elisabetta e Giulio, oltre ad alcuni video che li ritraggono insieme, sono stati sorpresi a bere uno spritz al tramonto. Successivamente sono stati sorpresi al Twiga, locale dell’ex marito della showgirl.

In una recente intervista l’ex gieffina aveva affermato:

“E’ proprio un bel momento PER ME, STO BENE, BENISSIMO. ANZI: SONO FELICE…”

A dare un lteriore conferma alle voci una mossa social: Giulio Fratini avrebbe iniziato a seguire su Instagram il figlio della Gregoraci, Nathan Falco Briatore.

La reazione dell’ex marito Flavio Briatore

Che si tratti di una semplice amicizia, di un inizio di frequentazione o di un vero e proprio amore non è ancora dato saperlo.

Tuttavia, gli atteggiamenti intimi tra i due, lasciano presagire che Elisabetta abbia ritrovato il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore.

Ma cosa ne penserà l’ex marito della Gregoraci a tal riguardo?

Non possiamo dimenticare del flirt tra la bella di Soverato e Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del ”Grande Fratello” che lei stessa avrebbe cercato di nascondere alle telecamere. All’epoca, le voci che circolavano, sostenevano che Briatore non vedeva di buon occhio che la sua ex moglie uscisse allo scoperto con nuove frequentazioni. Addirittura c’è chi sosteneva che tra i due ci fosse un vero e proprio accordo affinchè nessun flirt della Gregoraci venisse reso pubblico: a confermare questa tesi il fatto che la showgirl, dal giorno in cui si sono separati, non ha mai dichiarato di essersi fidanzata.

E allora, Briatore come avrà accolto questa nuova scoperta uscita sui giornali? Al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha preferito non intervenire pubblicamente. Non ci resta che attendere per scoprire se stavolta Elisabetta deciderà di vivere questo nuovo amore alla luce del sole.