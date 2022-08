Natasha Martino: “Era tutto per me, ci sto male”. La confessione su TikTok gela il sangue nelle vene

Natasha Martino, la tiktoker calabrese, ha confessato ai suoi fan un segreto che ha fatto gelare il sangue nelle vene.

La giovane e genuina Natasha è un astro nascente su Tik Tok, in pochissimo tempo è riuscita a conquistare milioni di fan che la seguono, la supportano e la difendono dai leoni da tastiera che la deridono spesso e volentieri per la troppa bontà d’animo. Nonostante alcune cristiche, Natasha è una ragazza serena incurante delle malelingue e si diverte sui social con i suoi due fratelli, Jenny e Salvatore.

Una diva nata quasi per caso

Natasha è una ragazza ventenne di origini calabresi, ama filmare la sua vita e nello specifico i momenti che trascorre con la famiglia (cosa assai rara negli ultimi tempi). La giovane pubblica di tutto incurante della forma, per ogni video dice la solita frase: “A noi piace così”, a sottolineare il fatto che non c’è obbligo da seguire nel voler realizzare anche una piccola cosa.

Ama molto i suoi fratelli, Jenny e Salvatore più piccoli di lei. Jenny è sempre presente nei reels postati in rete mentre Salvatore è più timido ed è questa la ragione per la quale viene ripreso raramente. Senza peli sulla lingua ed odio nel cuore, Natasha si diverte postando quello che le va, dallo shopping, alle giornate al mare, ai panini con la salamella, il prosciutto ed il capicollo. In un video ha confessato un’agghiacciante verità, i fan sono senza parole.

Era il mio mondo, ecco perché la amo

Come tutte le sue coetanee, Natasha mette in scena i trend del momento, in un video spiega come mai ama così tanto la musica. “Perché ami la musica? Perché la danza era il mio mondo”, si legge mentre le immagino scorrono.

“Che bella… come mai hai smesso?” commenta qualcuno, “Non dovresti rinunciare ad una cosa che ami”, si legge ancora.

Natasha non spiega come mai ha abbandonato la danza

Sicuramente sarà stato un momento difficile che ha superato grazie all’amore della sua famiglia. In molti le dicono di ricominciare, chissà se Natasha vorrà farlo davvero.