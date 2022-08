Silvia Toffanin, arriva la notizia inattesa: la scelta di Pier Silvio Berlusconi stravolge tutto

Silvia Toffanin, clamoroso tutto ciò: è arrivata la notizia che i fans attendevano da anni. Pier Silvio Berlusconi ha deciso: è tutto vero!

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più famose e talentuose della nostra televisione. La nativa di Marostica iniziò la sua carriera prendendo parte al concorso di ‘Miss Italia’ per una casualità, raggiungendo però le fasi finali.

Tra le sue prime esperienze, due sono quelle indimenticabili: la classe 1979 è stata letterina per ‘Passaparola’ e conduttrice per ‘Nonsolomoda’ su Mediaset.

La svolta arrivò nel 2006: Silvia iniziò a condurre ‘Verissimo’, rotocalco televisivo seguitissimo dai telespettatori.

Gli haters puntano sempre il dito verso la sua relazione amorosa: la Toffanin è infatti la compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

In realtà la 42enne è piena di talento, è una donna bellissima ed è una conduttrice che riesce a far emozionare il suo pubblico.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia inattesa: la decisione di Pier Silvio ha stravolto tutto.

Silvia Toffanin, cambia tutto: arriva la decisione inattesa di Pier Silvio Berlusconi

Grande gioia per i fans di Silvia Toffanin: la decisione di Pier Silvio Berlusconi ha ovviamente mandato tutti in visibilio.

La conduttrice ritornerà a settembre con il doppio appuntamento settimanale con ‘Verissimo’: una puntata al sabato e l’altra di domenica.

Fino al 2020, Silvia conduceva soltanto un appuntamento settimanale: ‘Verissimo’ andava in onda solamente il sabato.

Il doppio appuntamento, però, ha avuto un grande successo: dal 17 settembre, quindi, i telespettatori potranno ammirare nuovamente l’amatissimo programma televisivo.

Non solo Silvia Toffanin: tutti i grandi cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi

In casa Mediaset, non c’è da sottolineare soltanto il doppio appuntamento per ‘Verissimo’: il programma è stato notevolmente stravolto.

Per prima cosa, il ‘Grande Fratello Vip’ potrebbe finire il prossimo maggio: la decisione è stata quella di allungare il reality il più possibile.

Michelle Impossible, invece, verrà rinviato a settembre 2023. Rinvio anche per ‘Talentissimo me’ condotto da Piero Chiambretti mentre è a rischio il varietà della ‘Gialappas’ Band’.

‘Mai dire gol‘ era infatti attesissimo dagli spettatori, ma le scelte di Pier Silvio hanno stravolto il programma.