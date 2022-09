Morte Elisabetta II: 4 cambiamenti che rivoluzioneranno il Paese

Prosegue la lunga cerimonia di addio alla regina Elisabetta II: dopo aver lasciato Balmoral, il feretro è giunto ieri in Scozia.

È ufficiale: i funerali della regina Elisabetta II si terranno lunedì prossimo, 19 settembre. Stando a quanto riportano le fonti ufficiali, la regina sarà sepolta accanto all’amatissimo Filippo nella Cappella di Re Giorgio VI al Castello di Windsor.

In attesa dell’ultima cerimonia, prosegue il lungo viaggio di addio alla grande sovrana simbolo per eccellenza del Paese.

Dopo aver lasciato l’amatissimo castello a Balmoral, il feretro della regina è giunto ieri in Scozia per l’avvio alla processione lungo il Royal Mile, il celebre viale del centro storico di Edimburgo che collega il Castello all’Holyrood Palace fino alla Cattedrale di Saint-Gilles, sede della cerimonia di addio per i residenti locali.

Carlo III re dell’Australia e della Nuova Zelanda

A soli due giorni dalla morte della regina, il primo cambio radicale per il Paese è l’inno God Save the Queen, che è tornato al maschile, dunque God Save The King. Tale riconoscimento è stato infatti espresso a fine giuramento del nuovo re Carlo III, la cui cerimonia è stata trasmessa per la prima volta in diretta televisiva.

Con la cerimonia di proclamazione, avvenuta questo sabato 10 settembre, si chiudono formalmente 70 anni e 214 giorni di regno della regina Elisabetta. All’età di 73 anni, il nuovo re Carlo III entra nella storia e sale al trono come monarca più anziano del Regno Unito.

La nuova proclamazione è stata salutata anche in Australia e Nuova Zelanda, ex colonie britanniche oggi indipendenti, ma che riconoscono il monarca come capo di Stato.

Morte Elisabetta II: 4 principali cambiamenti

Con la morte di Elisabetta II sono tanti le innovazioni che dovrà affrontare il Regno Unito. Ricordata per la longevità del suo regno, il volto e l’appellativo della regina ha caratterizzato per oltre 70 anni documenti, banconote, francobolli e tanti altri oggetti presenti nella vita quotidiana degli inglesi.

A seguire i quattro principali cambiamenti che stravolgeranno la storia socio-economica del Paese: