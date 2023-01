Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nel letto della sua abitazione a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. A lanciare l’allarme i genitori.

Di Marco Spartà

23 gennaio 2023

Ragazzo trovato morto nel letto di casa: comunità sconvolta

Comunità sotto choc a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, dove ieri mattina un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nel letto della sua abitazione. A fare la terrificante scoperta sono stati i genitori che erano andati a svegliarlo.

L’equipaggio del 118, giunto sul posto dopo la chiamata, non hanno potuto far nulla per il 17enne di cui è stato constatato il decesso. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause della morte: disposto l’esame autoptico sulla salma.

Poggio Renatico, ragazzo di 17 anni trovato morto nel letto dai genitori: disposta l’autopsia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nella mattinata di ieri, domenica 22 gennaio, un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nella casa dove viveva con i genitori a Poggio Renatico, piccolo centro della provincia di Ferrara.

L’allarme è scattato quando i genitori dell’adolescente, riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, sono andati a svegliarlo, ma, non ricevendo risposte, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. Immediatamente, la centrale operativa ha inviato un equipaggio del 118.

Presso l’appartamento è arrivato, dunque, lo staff medico che ha avviato tutte le manovre salvavita. Purtroppo, ogni sforzo non ha avuto l’esito sperato: alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza costatando la morte del 17enne.

Accorsi anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sul caso. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, sembra che il giovane possa essere rimasto vittima di un malore improvviso che lo avrebbe colto nel sonno, probabilmente un arresto cardiaco. Sembra che il ragazzo avesse accusato dei malesseri nei giorni precedenti alla tragedia, circostanza, però, ancora da confermare.

A stabilire con precisione le cause della morte saranno i risultati dell’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria sulla salma che è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Cona.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dell’intera comunità del centro nel ferrarese per la famiglia colpita dall’improvvisa tragedia.