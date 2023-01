Tre ragazzi, di età compresa tra i 13 ed i 20 anni, sono morti ed un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra Massafra e Martina Franca, in provincia di Taranto.

Di Marco Spartà

23 gennaio 2023

Incidente sulla provinciale: tragico il bilancio

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Nel pomeriggio di ieri tre ragazzi, di età compresa tra i 13 ed i 20 anni, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale verificatosi lungo la provinciale 581 tra Massafra e Martina Franca, in provincia di Taranto.

I tre erano a bordo di un’auto, su cui viaggiava un altro ragazzo di 18 anni, che si è schiantata contro un muro dopo aver sbandato. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per le vittime. Il quarto occupante è stato, invece, trasportato in ospedale, dove versa in condizioni gravi.

Martina Franca, auto si schianta contro un muro: morti tre ragazzi e un ferito grave

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Tre giovani vite spezzate nell’ennesimo incidente mortale sulle nostre strade. Il drammatico sinistro intorno alle 18 di ieri, domenica 22 gennaio, lungo la provinciale 581 nel tratto tra Massafra e Martina Franca, in provincia di Taranto. Le vittime sono Leo Conte, di 20 anni, Leonardo Carucci, di 19, e la sorellina 13enne Antonella Carucci.

I tre giovani, insieme ad un altro 18enne, dopo un pomeriggio trascorso a Martina Franca, stavano rientrando a casa a bordo di una vettura, una Opel Corsa. Per cause ancora da verificare, riportano alcune redazioni locali ed i colleghi di Leggo, il conducente dell’auto ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un muro, nelle vicinanze dello svincolo per la Cernera-Noci. Ad accorgersi della tragedia sono stati i genitori dei due fratelli che transitavano lungo la provinciale.

Dopo la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118. Per le tre vittime, purtroppo, era ormai troppo tardi: fatali le lesioni riportate nello schianto. Il quarto passeggero è rimasto, invece, gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Gli agenti della Polizia Locale hanno condotto i rilievi di legge e gli accertamenti per determinare la dinamica e le cause dello spaventoso incidente.