Ieri sera a Stornarella, in provincia di Foggia, due persone sono morte in un incidente stradale verificatosi sulla comunale Vecchia Cerignola. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

17 aprile 2023

Incidente stradale in serata: morte due persone

Due persone hanno perso la vita in un terrificante incidente stradale. È accaduto nella serata di ieri sulla strada comunale Vecchia Cerignola all’altezza di Stornarella, centro della provincia di Foggia.

L’auto su cui viaggiavano le due vittime sarebbe improvvisamente uscita dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un palo: l’urto è stato talmente violento che il veicolo è stato tranciato in due parti. Nulla da fare per il conducente ed il passeggero, deceduti sul colpo.

Stornarella, auto esce di strada ed impatta contro un palo: morte le due persone a bordo

Schianto mortale nella serata di ieri, domenica 16 aprile, sulla comunale Vecchia Cerignola nel territorio comunale di Stornarella, in provincia di Foggia. Il bilancio è di due vittime.

Le due persone che hanno perso la vita, secondo le testate locali ed i colleghi di Fanpage, erano a bordo di una Ford Focus lungo la comunale quando, per cause ancora da determinare, il conducente ha perso il controllo della vettura che è uscita dalla sede stradale terminando la propria corsa contro un palo dell’alta tensione. Il violento impatto, in un terreno adiacente alla carreggiata, ha praticamente spezzato in due il veicolo.

Lanciato l’allarme, sono accorsi una squadra dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Estratti dalle lamiere dai pompieri, per i due occupanti è stato tutto inutile: i soccorritori hanno potuto solo dichiararne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo il sinistro. Vano ogni tentativo di rianimazione.

I carabinieri hanno provveduto ai rilievi per stabilire le cause dell’incidente ed avviato gli accertamenti per identificare le vittime, che pare fossero senza documenti al momento della tragedia. Da quanto emerso, come appreso dai colleghi di Fanpage, si tratterebbe di due ragazzi di 18 e 27 anni di nazionalità straniera, pare dell’Est Europa.