Un operaio di 64 anni è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in un camping questa mattina a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia.

Di Marco Spartà

17 aprile 2023

Ennesimo infortunio mortale sul lavoro nel nostro Paese. Un operaio di 64 anni ha perso la vita questa mattina mentre si trovava in un camping di San Felice del Benaco, comune della provincia di Brescia.

Il 64enne, per cause ancora da stabilire, sarebbe precipitato nel vuoto da un’impalcatura sulla quale stava effettuando dei lavori: un impatto al suolo dopo un volo di diversi metri che non gli ha lasciato alcuno scampo. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Tragico incidente questa mattina, lunedì 17 aprile, all’interno del camping La Gardiola di San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Un operaio di 64 anni, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica del drammatico episodio, ma sembra, secondo quanto appreso dalla redazione de Il Giorno, che il 64enne si trovava su un ponteggio per dei lavori quando improvvisamente, intorno alle 7:30, è caduto da un’altezza di circa quattro metri finendo al suolo.

Lanciato l’allarme, da parte delle persone presenti, presso il camping sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118. Atterrata sul posto anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto in ospedale. Inutile, però, il tempestivo intervento: i soccorsi non hanno potuto fare altro che appurare il decesso dell’operaio. Fatali le lesioni riportate nell’impatto a terra.

Accorsi anche i carabinieri ed i tecnici dell’Ats (Azienda tutela e salute) che hanno condotto i rilievi di legge e gli accertamenti per capire come l’operaio possa essere precipitato dall’impalcatura. Al vaglio delle forze dell’ordine, scrivono i colleghi de Il Giorno, anche l’eventuale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.