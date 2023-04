Una donna è stata trovata morta ieri pomeriggio in un prato di montagna di Bolzano: il corpo era in un sacco a pelo. Indagano le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

17 aprile 2023

Drammatica scoperta in montagna: donna trovata morta

Giallo a Bolzano, dove una donna di 56 anni è stata trovata senza vita ieri pomeriggio su un prato ad alta quota. A notare il cadavere, in un sacco a pelo sotto un albero, sarebbero stati alcuni escursionisti che hanno lanciato l’allarme.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso della 56enne. Le forze dell’ordine hanno già attivato le indagini che dovranno stabilire come la donna sia morta. Non si esclude alcuna ipotesi.

Bolzano, donna trovata morta in un prato in montagna: il corpo era in un sacco a pelo

Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, una donna è stata trovata priva di vita nelle vicinanze del Giogo di Meltina, a Bolzano. La vittima è una 56enne residente a Merano.

Secondo le prime informazioni, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, alcuni escursionisti, che si trovavano a circa 1750 metri di quota, hanno notato il corpo della donna sotto un albero all’interno di un sacco a pelo. Tempestivo l’intervento sul luogo della tragica scoperta del personale del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dell’equipe medica del 118. Sul posto anche l’elisoccorso.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte della 56enne. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. A quel punto si è provveduto al recupero della salma.

Le forze dell’ordine si sono occupate di identificare la vittima e degli accertamenti sul posto ed hanno attivato le indagini per stabilire come la donna sia deceduta e perché il cadavere si trovava all’interno di un sacco a pelo. Gli inquirenti, scrive Fanpage, mantengono il più stretto riserbo sulle indagini ed al momento non escluderebbero alcuna pista.

Saranno proprio le indagini e gli esami sulla salma a poter fornire maggiori dettagli sul drammatico episodio.